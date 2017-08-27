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Застрявшие в Турции туристы вернулись в Астану

27 августа 2017, 20:37

Ожидающие дополнительного рейса туристы провели ночь в гостинице.

Казахстанские туристы, вынужденные задержаться в Турции из-за технических неисправностей самолета, благополучно вернулись в Астану.

Как сообщили в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК, все пассажиры рейса КС 216 по маршруту Анталья — Астана, планировавшегося 26 августа и задержанного по технической причине, вылетели в 12:50 по местному времени в Астану.

"Для вывоза пассажиров было отправлено другое воздушное судно", — уточнили в комитете.

Ожидающие рейса 143 пассажира были размещены в гостинице и обеспечены питанием.

Самолет совершил посадку в аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в 19:52 по времени Астаны.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: АО "НК "КТЖ"


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