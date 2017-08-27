Застрявшие в Турции туристы вернулись в Астану

Казахстанские туристы, вынужденные задержаться в Турции из-за технических неисправностей самолета, благополучно вернулись в Астану.

Как сообщили в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК, все пассажиры рейса КС 216 по маршруту Анталья — Астана, планировавшегося 26 августа и задержанного по технической причине, вылетели в 12:50 по местному времени в Астану.





"Для вывоза пассажиров было отправлено другое воздушное судно", — уточнили в комитете.





Ожидающие рейса 143 пассажира были размещены в гостинице и обеспечены питанием.





Самолет совершил посадку в аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в 19:52 по времени Астаны.









Фото: АО "НК "КТЖ"



