Начальник отдела криминальной полиции Риддера осуждён за сокрытие преступления

Руководитель криминальной полиции ОВД Риддера лишился должности, погон и репутации из-за ложного понимания служебного долга. У его друга — сотрудника антикоррупционной службы — украли ружье, а начальник кримполиции пытался утаить факт преступления, так как считал, что подвергнется критике со стороны руководства. Однако когда правда выплыла наружу, у полицейского возникли проблемы посерьезнее критики, сообщает корреспондент YK-news.kz





Как следует из материалов уголовного дела, начальнику криминальной полиции Риддера позвонил друг — сотрудник департамента национального бюро по противодействию коррупции — и сообщил, что его квартиру обокрали.





Воры забрали деньги, ювелирные изделия и ружье 12 калибра. Полицейский решил, что вышестоящее руководство обязательно подвергнет его критике, так как кража оружия — чрезвычайное происшествие. Поэтому страж правопорядка решил скрыть этот факт. В информации о краже из квартиры, которую полицейский начальник направил в ДВД ВКО, не было ни слова о хищении оружия.





Через восемь дней приятель, у которого стащили ружье, поделился новой проблемой: по месту его работы в антикоррупционной службе сотрудники внутренней безопасности намерены провести проверку условий хранения огнестрельного оружия. После этого некое "неустановленное лицо" сообщило начальнику отдела криминальной полиции, что прокуратурой возбуждено уголовное дело в связи с укрытием от учета факта хищения оружия. Оказалось, за полицейским уже велась слежка в рамках другого уголовного дела. Решив, что лучше поздно, чем никогда, начальник криминальной полиции зарегистрировал событие в едином реестре досудебных расследований. Но это ему уже не помогло.





В суде страж правопорядка поначалу пытался выгородить себя, однако признал вину под грузом доказательств. Риддерский городской суд приговорил его к четырем годам ограничения свободы, лишил звания подполковника полиции и запретил в течение пяти лет работать на госслужбе.





Михаил Потапов



