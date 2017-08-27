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«ГАЗель» сгорела на центральной улице Атырау

27 августа 2017, 21:30

Водитель успел покинуть машину. Пострадавших нет.

«ГАЗель» сгорела сегодня на центральной улице Атырау. Вскоре видео пожара было размещено в социальных сетях, сообщает МИА «Казинформ».

«Бортовая автомашина марки «ГАЗель» загорелась во время движения по центральной городской улице Азатык. Возгорание произошло в районе микрорайона Маслопром, где в это время движение было небольшим. Водитель успел покинуть машину. Пострадавших нет. Причины возгорания будут названы после расследования», - сообщили в ДЧС Атырауской области.


Фото: скриншот


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