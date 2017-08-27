Викторию Дайнеко вынесли из здания аэропорта Костаная без сознания

Здоровье Виктории Дайнеко в последнее время, как показывает практика, оставляет желать лучшего. Еще недавно певица боролась с опасным вирусом, который «подцепила» во время отпуска с дочкой в Эльзасе, а сегодня артистка и вовсе, неожиданно для окружающих, упала в обморок, сообщает 7days.ru





Инцидент произошел с исполнительницей в городе Костанай. Виктория как раз проходила паспортный контроль в тот момент, когда потеряла сознание. К счастью, во время падения Дайнеко не получила серьезную травму — один из её помощников оказался рядом. Певицу вынесли из здания аэропорта на улицу и вызвали скорую помощь. Медицинские сотрудники быстро вернули Викторию в сознание.





«Очнулась на коленях на улице и с массажем рук... Сногсшибательное давление 70/60 сегодня добавило драмы на пограничном контроле ровно в тот момент, когда я проходила паспортный контроль и рухнула в обморок. Хорошо, когда рядом есть мужское плечо, на которое можно опереться и не разбить голову в падении. Скорая, конечно, хотела увезти меня в больницу, но я не брошу своих друзей, которые придут сегодня на концерт. Давление подняли, наелась сладкого. И теперь не буду спать...» — рассказала певица. Поклонники сильно переживают за здоровье звезды — недавно её заподозрили в анорексии, однако сама Виктория эту информацию опровергла.





Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что артистка получила развод с Дмитрием Клейманом. К удивлению звезды, её присутствие в зале суда для этого не потребовалось. Виктория узнала о том, что официально стала незамужней, из сообщений СМИ. «Интересно. Как у нас так получается, что, не получая повестки в суд, ни разу не будучи в суде можно развестись?» — поделилась своим удивлением Дайнеко.



