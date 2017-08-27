"Мать Драконов". Тимошенко сравнивают с Дейенерис из-за нового имиджа

Соцсети на "ребрендинг" Юлии Владимировны отреагировали бурно, но большинство юзеров узрели в переменах явный плагиат, сравнив политика с героиней сериала "Игра престолов" Матерью Драконов Дейенерис Таргариен.





"Мать Драконов? Нет, Юлия Владимировна!", "Неопалимая ты наша", "Новая ЮВТ! И кина не нужно...", "Ей не взять железный трон" — иронизируют пользователи соцсетей.