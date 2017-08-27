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"Мать Драконов". Тимошенко сравнивают с Дейенерис из-за нового имиджа

27 августа 2017, 22:35

Похоже, что новая причёска Юлии Тимошенко вдохновлена культовым сериалом "Игра престолов".

Лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предстала в новом образе. На Всемирный конгресс украинцев, который состоялся в Киеве в субботу, она прибыла с обновлённой прической и в облегающем платье, сообщает Life.ru.

Соцсети на "ребрендинг" Юлии Владимировны отреагировали бурно, но большинство юзеров узрели в переменах явный плагиат, сравнив политика с героиней сериала "Игра престолов" Матерью Драконов Дейенерис Таргариен.

"Мать Драконов? Нет, Юлия Владимировна!", "Неопалимая ты наша", "Новая ЮВТ! И кина не нужно...", "Ей не взять железный трон" — иронизируют пользователи соцсетей.

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