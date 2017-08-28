Димаш стал победителем в номинации «Лучшая зарубежная творческая личность года» в Китае

Казахстанский певец Димаш Кудайберген на состоявшемся в Пекине фестивале новых песен Азии (2017 Fresh Asia music Festival) стал победителем в номинации «Лучшая зарубежная творческая личность года». Об этом сообщает МИА «Казинформ»





«Здравствуйте, уважаемые любители искусства! Я хочу поблагодарить всех вас от чистого сердца. Признание меня победителем в этом фестивале - большой шаг к исполнению моей мечты. У музыки нет границ, вы это еще раз доказали. В будущем в Китае пройдет мой первый концерт, я буду очень вас ждать на нем», - сказал Димаш со сцены.





Отметим, исполненные Димашем на разных этапах конкурса Singer, проходившем в Китае, песни «Қоңыр күз», «Uptown Funk», «Adagio» мен «SOS d'unterrien en détresse», «Ұмытылмас күн», «All By Myself» және «Дайдидау» были включены в рейтинг «Новые песни Азии» (Freshasia music). Фестиваль новых песен Азии - ежегодное мероприятие, на котором награждают победителей выше названного рейтинга.





Ранее Димаш Кудайберген становился обладателем номинаций: «Самый узнаваемый певец Азии», «Самый популярный певец на международном уровне», «Самый лучший певец года» и «Самый узнаваемый зарубежный певец». Напомним, казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса Singer 2017. Получивший мировую популярность казахстанский певец в интервью китайским СМИ назвал себя победителем вне зависимости от результатов. Димаш Кудайбергенов - обладатель Гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Народный любимец», награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана».







