Покончить жизнь самоубийством пытался костанаец в день города

Спасатели на катере вытащили его. Мужчина жив.

О том, что мужчина прыгнул с моста Alau.kz рассказал очевидец происшествия.





Александра Тихоненко вместе с братом праздновала день города на центральной Набережной. По словам Александры, молодой мужчина в наушниках ходил по Набережной в течение некоторого времени и явно нервничал.





«Мы сначала его не замечали, но когда он первый раз залез за мостовые ограждения, он нас слегка напугал. Правда потом он обратно перелез и опять начал ходить грустным. А через несколько минут все-таки спрыгнул», — говорит Александра.





По словам очевидцев, на место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, полицейские и врачи скорой медицинской помощи. Спасатели на катере вытащили костанайца. Мужчина жив.



