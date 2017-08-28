Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Покончить жизнь самоубийством пытался костанаец в день города

28 августа 2017, 00:30

Спасатели на катере вытащили его. Мужчина жив.

О том, что мужчина прыгнул с моста Alau.kz рассказал очевидец происшествия.

Александра Тихоненко вместе с братом праздновала день города на центральной Набережной. По словам Александры, молодой мужчина в наушниках ходил по Набережной в течение некоторого времени и явно нервничал.

«Мы сначала его не замечали, но когда он первый раз залез за мостовые ограждения, он нас слегка напугал. Правда потом он обратно перелез и опять начал ходить грустным. А через несколько минут все-таки спрыгнул», — говорит Александра.

По словам очевидцев, на место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, полицейские и врачи скорой медицинской помощи. Спасатели на катере вытащили костанайца. Мужчина жив.

Фото: Snim.net

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...