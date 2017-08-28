Покончить жизнь самоубийством пытался костанаец в день города
28 августа 2017, 00:30
Спасатели на катере вытащили его. Мужчина жив.
О том, что мужчина прыгнул с моста Alau.kz рассказал очевидец происшествия.
Александра Тихоненко вместе с братом праздновала день города на центральной Набережной. По словам Александры, молодой мужчина в наушниках ходил по Набережной в течение некоторого времени и явно нервничал.
«Мы сначала его не замечали, но когда он первый раз залез за мостовые ограждения, он нас слегка напугал. Правда потом он обратно перелез и опять начал ходить грустным. А через несколько минут все-таки спрыгнул», — говорит Александра.
По словам очевидцев, на место происшествия сразу прибыли сотрудники МЧС, полицейские и врачи скорой медицинской помощи. Спасатели на катере вытащили костанайца. Мужчина жив.
Фото: Snim.net
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