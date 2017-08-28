В США на 113-м году жизни скончалась старейшая любительница виски и пива
28 августа 2017, 00:41
Старушка баловала себя хорошим виски и разными сортами пива каждый день на протяжении 70 лет.
В американском штате Нью-Джерси умерла 112-летняя Агнес Фентон — старейшая любительница виски и пива, передает Life.ru.
Как сообщает издание, пенсионерка скончалась в собственном доме в городе Энглвуде. Её стойкости восхищались самые ярые противники алкоголя. Они не могли понять, как она смогла прожить так долго, ежедневно на протяжении 70 лет выпивая виски, пиво или шампанское.
NJ's oldest resident has died at 112. Agnes Fenton credited her longevity to @millerhighlife & @johnniewalker_ Blue https://t.co/Toa6pwWmjBpic.twitter.com/wrxJY8iEHO— NorthJersey.com (@northjersey) 24 августа 2017 г.
Как оказалось, пристрастие к алкоголю у старушки появилось в 1943 году, когда доктор прописал ей спиртное в качестве меры лечения доброкачественной опухоли. Ей так понравилось это лечение, что она продолжала его даже после того, как болезнь отступила.
За некоторое время до кончины близкие всё-таки уговорили её бросить пить. По их утверждениям, старушка до самого момента смерти была в здравом уме.
Фото: соцсети
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