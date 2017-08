В США на 113-м году жизни скончалась старейшая любительница виски и пива

Как сообщает издание, пенсионерка скончалась в собственном доме в городе Энглвуде. Её стойкости восхищались самые ярые противники алкоголя. Они не могли понять, как она смогла прожить так долго, ежедневно на протяжении 70 лет выпивая виски, пиво или шампанское.

NJ's oldest resident has died at 112. Agnes Fenton credited her longevity to @millerhighlife & @johnniewalker_ Blue https://t.co/Toa6pwWmjBpic.twitter.com/wrxJY8iEHO