Изнуренные работой жители Токио, спящие на улице

В любом другом государстве спящих в метро, на скамейках или даже посреди улиц людей можно было бы принять за алкоголиков, наркоманов или бомжей.

Трудолюбивые японцы валятся с ног и засыпают прямо на улице и в других общественных местах. В этом выпуске — серия фотографий британского фотографа Эдриана Стори (Adrian Storey), сделанная на улицах Токио.





В любом другом государстве спящих в метро, на скамейках или даже посреди улиц людей можно было бы принять за алкоголиков, наркоманов или бомжей. Но на них приличная одежда, а в руках — портфели с документами. Это — горящие на работе японские трудоголики, которые не в состоянии добраться домой после 12-часового рабочего дня.







