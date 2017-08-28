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Изнуренные работой жители Токио, спящие на улице

28 августа 2017, 01:13

В любом другом государстве спящих в метро, на скамейках или даже посреди улиц людей можно было бы принять за алкоголиков, наркоманов или бомжей.

Трудолюбивые японцы валятся с ног и засыпают прямо на улице и в других общественных местах. В этом выпуске — серия фотографий британского фотографа Эдриана Стори (Adrian Storey), сделанная на улицах Токио.

В любом другом государстве спящих в метро, на скамейках или даже посреди улиц людей можно было бы принять за алкоголиков, наркоманов или бомжей. Но на них приличная одежда, а в руках — портфели с документами. Это — горящие на работе японские трудоголики, которые не в состоянии добраться домой после 12-часового рабочего дня.



Источник: Bigpicture

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