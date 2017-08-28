Казахстан опустился на две позиции в медальном зачете Летней Универсиады-2017

После недели соревнований Казахстан был 14, однако на следующий день откатился на 16 место.

Несмотря на завоеванную легкоатлетом Сергеем Григорьевым серебряную медаль, Казахстан немного ухудшил свое положение в медальном зачете Летней Универсиады в Тайбэе (Китай) , сообщает , сообщает Sports.kz





После недели соревнований Казахстан был 14, однако на следующий день откатился на 16 место. В копилке команды 14 медалей (3 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых).





По итогам воскресенья в лидеры вышла Япония — 78 медалей (30-20-28). Южная Корея, соответственно, опустилась на вторую строчку — 71 медаль (27-18-26). Китайский Тайбэй по-прежнему третий — 63 медали (17-26-20).



