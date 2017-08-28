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В нескольких областях Казахстана в понедельник ожидается сильная жара

28 августа 2017, 06:04

Кроме того сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По-прежнему на большую часть Казахстана сохраняется влияние антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на севере и востоке с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике усилится ветер, ночью и утром на крайнем севере ожидается туман, сообщает РГП Казгидромет.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области – ночью и утром местами туман. В Южно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем в горах местами ожидается гроза. В Акмолинской, Карагандинской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с, в отдельных районах Акмолинской области ожидается гроза.

Днем в Мангистауской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Более подробный прогноз погоды смотрите здесь

Фото: www.stihi.ru

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