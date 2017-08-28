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Не менее 230 человек отравились парами ядовитого тумана на пляже в Британии

28 августа 2017, 06:13

По словам очевидцев, люди, отдыхавшие в жаркий солнечный день на пляже Бирлинг-Гэп, почувствовали сильный запах хлора.

На юго-восточном побережье Великобритании ядовитое облако накрыло пляж, пострадали более 200 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BBC News.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 27 августа, в Восточном Сусскесе. По словам очевидцев, люди, отдыхавшие в жаркий солнечный день на пляже Бирлинг-Гэп, почувствовали сильный запах хлора. Пляж опустел за 10 минут.

Пострадавшие, которые жаловались на затруднение дыхания, раздражение глаз и рвоту, были доставлены в больницу. Всего медицинская помощь потребовалась 233 пациентам.

Причина появления ядовитого облака неизвестна, начато расследование.



Фото: rosbalt.ru

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