Не менее 230 человек отравились парами ядовитого тумана на пляже в Британии
28 августа 2017, 06:13
По словам очевидцев, люди, отдыхавшие в жаркий солнечный день на пляже Бирлинг-Гэп, почувствовали сильный запах хлора.
На юго-восточном побережье Великобритании ядовитое облако накрыло пляж, пострадали более 200 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BBC News.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 27 августа, в Восточном Сусскесе. По словам очевидцев, люди, отдыхавшие в жаркий солнечный день на пляже Бирлинг-Гэп, почувствовали сильный запах хлора. Пляж опустел за 10 минут.
Пострадавшие, которые жаловались на затруднение дыхания, раздражение глаз и рвоту, были доставлены в больницу. Всего медицинская помощь потребовалась 233 пациентам.
Причина появления ядовитого облака неизвестна, начато расследование.
Here's the moment a 'chemical haze' caused panic on the beach at Birling Gap. Hundreds needed hospital treatment. Video: Kyle Crickmore. pic.twitter.com/tVDj6YUyue— BBC Sussex (@BBCSussex) 27 августа 2017 г.
Фото: rosbalt.ru
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