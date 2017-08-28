На юге Афганистана смертник атаковал армейский конвой, погибли 13 человек

На юге Афганистана террорист-смертник атаковал армейский конвой. Инцидент произошел в провинции Гильменд, передает передает Росбалт





Как пишет РИА Новости, боевик радикального движения «Талибан» (террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ) приблизился к военным на автомобиле, после чего раздался взрыв. В результате нападения погибли 13 человек, еще 19 — пострадали. Среди погибших есть и гражданские лица.





Отметим, что ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Террористы, захватившие многие сельские районы страны, начали наступление на крупные города.