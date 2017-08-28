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В Сети публикуют мемы на "бой века" между Мейвезером и Макгрегором

28 августа 2017, 06:38

Мейвезера теперь называют непобедимым.

Эпический бой между Мейвезером и МакГрегором вызвал бурную реакцию фанатов в соцсетях. За сутки появилось множество мемов и фотожаб. Предлагаем читателям немного посмеяться.

Соцсети наполнили шутки, касающиеся того, что Мейвезер и Макгрегор большую часть поединка просто обнимались.

Напомним, что 40-летний американец Флойд Мэйуэзером одержал победу техническим нокаутом в бою по правилам бокса. Судья остановил поединок в 10 раунде.























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