Минфин ответил на вопросы

Бизнес волнует финотчетность и аудит, сообщает НПП РК «Атамекен».

Напомним, 26 июня 2017 года Департаментом налогообложения НПП РК «Атамекен» совместно с Департаментом методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов РК в режиме видеоконференцсвязи с регионами был проведен круглый стол по вопросам бухгалтерского учета и применения стандартов финансовой отчетности и аудита.

Участники узнали о реформах в области бухгалтерского учета и аудита, проводимых в целях улучшения позиции Казахстана по показателю «Совершенство стандартов аудита и отчетности» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (в 2016 году Казахстан занял 88 место).

Представители Министерства финансов РК выступили с темами «Вклад бухгалтера и аудитора в повышение конкурентоспособности страны» и «Применение стандартов финансовой отчетности», рассказали об основных задачах бухгалтеров и аудиторов в период глобализации и интеграции Казахстана в мировую экономику.

Кроме того, участников оповестили об имеющихся и предстоящих изменениях в законодательстве о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также в МСФО.

После выступлений представителей Министерства финансов РК у всех участников была возможность задать интересующие вопросы.

Участники круглого стола попросили организовать для молодых специалистов семинары в регионах на эти темы. По их мнению, необходимо повысить уровень знаний не только бухгалтеров, но и руководителей бизнес-структур, которые должны уметь читать финансовую отчетность.

В рамках круглого стола в целом участников волновали следующие аспекты:

1. Сертификация и повышение квалификации бухгалтеров, работающих в организациях, не являющихся ОПИ.

2. Проблемы применения МСФО IFRS 9 (Финансовые инструменты), датой введения в действие которого является 1 января 2018 года.

3. Применение налогового законодательства.

Отметим, что до начала круглого стола на электронные адреса НПП РК «Атамекен» поступило большое количество проблемных вопросов от бизнес-среды, ответы на которые размещены на www.atameken.kz.

Министерство финансов РК дали ответы на поступившие запросы.