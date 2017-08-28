МНЭ РК приняты системные меры по дерегулированию бизнеса в системе государственного контроля и надзора

Заместитель директора Департамента развития предпринимательства МНЭ РК Асланбек Джакупов сообщил о проведенной МНЭ РК работе по сокращению количества проверок и реформированию регулирования предпринимательской деятельности.

Выступая в ходе круглого стола «Повышение инвестиционной привлекательности стран ЕАЭС - основа развития бизнеса», представитель МНЭ РК отметил, что в целом цифры предыдущих лет говорят о снижении проверок субъектов предпринимательства, сообщается на сайте МНЭ РК.

Одно из самых основных реформ - это реформа государственного контроля и надзора.

«До внедрения систем оценки рисков и механизмов проведения планового и внепланового контроля количество проверок достигало порядка 500 тыс. и после сократилось до 300 тыс. и в последующие годы сократилась до 185 тыс.

После того, когда мы отменили плановый контроль, заменив его на выборочный контроль, количество проверок сократилось со 185 тыс. до 98 тыс. в год.

Таким образом, в результате проводимых реформ за последние годы количество проверок в нашем государстве сокращено в 5 раз», - сообщил Асланбек Джакупов.

По мнению Асланбека Джакупова, анализ проверочной деятельности показывает, что, несмотря на проводимые реформы, сегодня существует контрольная нагрузка на бизнес, но дальнейшее масштабное сокращение количества проверок может повлиять на права потребителей и интересы государства.

«Нагрузка связана не с количеством проверок, а с давлением и злоупотреблением должностных лиц своими полномочиями, с которыми сталкивается бизнес в ходе проверке.

Поэтому сегодня система госконтроля требует изменений в ментальном плане. То есть необходимо выстраивать партнерские взаимоотношения между бизнесом и государством», - отметил Асланбек Джакупов.

МНЭ РК предлагается внедрить институт профилактического контроля, когда проверяющий выходит на проверку не с целью наказывать, а выявлять и в случае наличия незначительных нарушений разъяснять предпринимателям пути их устранения.