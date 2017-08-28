В этом году на казахский язык будут переведены 17 учебников ведущих зарубежных вузов

Все учебники, прежде чем выйдут в тираж, будут оценены экспертами.

17 учебников ведущих зарубежных вузов будут переведены на казахский язык в этом году. Работа будет проводиться в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» , сообщает , сообщает 24.kz





Это книги по философии, социологии, психологии, культурологии, религиоведению, лингвистике, экономике, менеджменту и бизнесу. Отбор был строгим: казахстанские университеты предложили для перевода 800 учебников. Но в Национальном бюро переводов выбрали учебники по конкретным критериям. Организация уже получила разрешение от иностранных издательств и авторов книг, которые будут переведены на государственный язык.





Для реализации этого проекта создано 17 рабочих групп, в которые вошли 90 специалистов. Все учебники, прежде чем выйдут в тираж, будут оценены экспертами.





Рауан Кенжеханулы, исполнительный директор Национального бюро переводов:





- Одним из основных критериев является, чтобы учебники использовались в ведущих вузах мира. Во-вторых, эти учебники должны пережить не менее трех изданий. Последнее издание не должно быть раньше 14-го года, чтобы подтвердить актуальность. И они должны быть современными. Потому что к учебникам сегодня идут дополнительные материалы в виде интерактивных заданий, курсов и т.д.





Фото: 24.kz







