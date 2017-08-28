Информация для физических лиц, пересекающих таможенную границу Республики Узбекистан

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК направляет для использования в работе информацию о требованиях таможенного законодательства Республики Узбекистан для физических лиц, предоставленную Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в рамках исполнения договоренностей, достигнутых по итогам консульских консультаций, прошедших в городе Ташкенте 11 мая 2017 года.

Департаментам государственных доходов, в особенности по Южно-Казахстанской и Мангистауской областям, обеспечить доведение данной информации до населения регионов и лиц, пересекающих казахстанско-узбекскую таможенную границу через средства массовой информации, наглядной документации на внутренних таможенных постах и в пунктах пропуска, а также обязательным устным информированием лиц о требованиях таможенного законодательства Республики Узбекистан, в целях исключения проблемных вопросов у граждан Республики Казахстан на территории Республики Узбекистан.

В рамках реализации достигнутых договоренностей между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан в ходе состоявшихся консультаций по консульским вопросам в Ташкенте 11 мая 2017 года направлена информация о требованиях таможенного законодательства Республики Узбекистан для физических лиц, пересекающих таможенную границу, представленную Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан.

Наряду с этим информируем, что по вопросам таможенной деятельности, а также в случае возникновения различного рода ситуаций, связанных со злоупотреблением сотрудниками таможенных органов своих служебных полномочий, любое лицо может обратиться по телефонам доверия Государственного таможенного комитета: 120-76-33, 120-76-27, и телефонам территориальных таможенных управлений комитета:

Управление Государственного таможенного комитета по Республике Каракалпакстан: (0-361) 224-01-19, 224-01-25;

Управление Государственного таможенного комитета по Сырдарьинской области: (0-367) 225-48-67, 227-89-45;

Управление Государственного таможенного комитета по Ташкентской области: (0-371) 120-86-10;

Управление Государственного таможенного комитета по г. Ташкент: (0-371) 120-76-76;

Специализированный таможенный комплекс «Ташкент-АЭРО»: (0-371) 120-86-30.

Кроме того, указом Президента Республики Узбекистан от 10 октября 1997 года № УП-1871 (приложение № 5), утвержден Перечень предметов, запрещенных к импорту (ввозу): произведения печати, рукописи, клише, рисунки, фотоснимки, фотопленки, негативы, кино-, видео- и аудиопродукция, грамзаписи, звукоматериалы, направленные на подрыв государственного и общественного строя, нарушение территориальной целостности, политической независимости и государственного суверенитета, пропагандирующие войну, терроризм, насилие, национальную исключительность и религиозную ненависть, расизм и его разновидность (антисемитизм, фашизм), а также материалы порнографического содержания.

В этой связи, в целях недопущения проникновения вышеуказанных материалов на территорию республики, сотрудники приграничных таможенных постов проводят проверку содержимого мобильных телефонов, смартфонов, переносных компьютеров (ноутбук) и прочих носителей данных, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу.

По мере поступления информации из компетентных министерств и ведомств Республики Узбекистан, Посольство будет информировано дополнительно.

Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить Посольству уверения в своем высоком уважении.

При перемещении через таможенную границу Республики Узбекистан физические лица заполняют пассажирскую декларацию, образец которой находится во всех международных аэропортах, а также приграничных таможенных постах республики.

Прилетающие в Узбекистан гости, граждане Республики Узбекистан, а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства в Республике Узбекистан, имеют право ввозить на территорию страны:

1. Наличную иностранную валюту в неограниченном количестве с обязательным письменным декларированием в пассажирской таможенной декларации.

2. Товары для некоммерческих целей:

а) без уплаты таможенных платежей (пошлина, НДС), стоимостью до:

10 (десяти) долларов США - ввозимых с территории сопредельных государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан);

1000 (одной тысячи) долларов США - для товаров, ввозимых с территорий остальных государства;

Б) без уплаты акцизного налога, в следующих количествах*:

Наименование товара Нормы ввоза товаров, не подлежащих уплате акцизного налога (на одно лицо) Кофе жареный или нежареный с кофеином или без кофеина 2 кг Икра осетровая 0,5 кг Заменители икры 1 кг Кондитерские изделия 5 кг Шоколад в плитках и брикетах 5 кг Изделия из зерна, хлебных злаков, крахмал и мука, мучные кондитерские изделия 10 кг Продукты переработки овощей, плодов, орехов или прочих растений 5 кг Смешанные пищевые продукты 2 кг Пиво 2 л Безалкогольные напитки, соки (за исключением цитрусовых) 2 л Все виды алкогольной продукции (кроме пива) 2 л Все виды табачных изделий сигареты, сигары, папиросы в количестве 10 пачек Парфюмерия по 2 ед. каждого наименования Автокосметика по 2 ед. каждого наименования Моющие, чистящие средства 5 кг Изделия из натуральной и искусственной кожи, кроме школьных портфелей и ранцев по 1 ед. каждого наименования, но не более 3 ед. Одежда и принадлежности одежды из натуральной кожи по 1 ед. каждого наименования, но не более 3 ед. Верхняя одежда и головные уборы из натурального меха по 1 ед. каждого наименования, но не более 3 ед. Ковры и ковровые изделия 15 кв. м Трикотажные изделия машиной и ручной вязки по 1 ед. каждого наименования Постельное белье 5 комплектов Керамические изделия 1 комплект, но не более 24 единиц Посуда из хрусталя 1 комплект, но не более 12 единиц Ювелирные изделия из драгоценных металлов в драгоценных камней 5 изделий общим весом не более 30 граммов Бижутерия Не более 0,5 кг Кухонные принадлежности, ножи, ложки, вилки и прочие из неблагородных металлов, в том числе покрытые драгоценными металлами 1 комплект, но не более 24 единиц Видео- и аудиоаппаратура 1 ед, каждого наименования, но не более 3 ед. Часы всех видов 2ед. Люстры, осветительное оборудование 2 ед.

*Примечание: вышеуказанные нормы товаров, не подлежащих уплате акцизным налогом, не распространяется на товары, ввозимые с территории сопредельных государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан).

Декларирование товаров для некоммерческих целей, стоимость и количество которых не превышает нормы беспошлинного ввоза и нормы ввоза товаров, не подлежащих обложению акцизным налогом, производится в устной форме.

Товары для некоммерческих целей, стоимость и количество которых превышает нормы беспошлинного ввоза и нормы ввоза товаров, не подлежащих обложению акцизным налогом, декларируются в письменной форме в пассажирской таможенной декларации.

Товары для некоммерческих целей, перемещаемые физическими лицами в ручной клади и сопровождаемом багаже, стоимость и (или) количество которых превышает нормы беспошлинного ввоза и нормы ввоза товаров, не подлежащих обложению акцизным налогом, облагаются таможенными платежами в части такого превышения.

3. Лекарственные средства в количестве до 10 лекарственных препаратов различного наименования и не более 5 упаковок декларированных средств каждого из них; изделия медицинского назначения в количестве не более 5 единиц.

При этом одна упаковка должна содержать:

- Для твердых (таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы) лекарственных форм - не более 100 единиц;

- для порошков, применяемых для приготовления раствора - но не более 500 г.

- для гомеопатических лекарственных средств в форме гранул - но не более 50 гр.

- Для инфузионных растворов, принимаемых орально - но не более 500 мл;

- Растворы для инъекций - но не более 10 ампул или не более 10 флаконов;

- Для наружных лекарств - но не более 200 мл или 200г.

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения должны быть в упаковке производителя.

Запрещается ввозить на территорию Республики Узбекистан:

а) наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);

б) произведения печати, рукописи, клише, картины, фотографии, фотопленки, негативы, кино-, видео- и аудиопродукция, грамзаписи, звукозаписи, направленные на подрыв государственного и общественного строя, нарушение территориальной целостности, политической независимости и государственного суверенитета, на пропаганду войны, терроризма, насилия, национализма и религиозной неприязни, расизм и его виды (антисемитизм, фашизм), а также материалы порнографического содержания;

в) портативные лазерные излучатели;

г) взрывчатые вещества и средства взрывания;

д) беспилотные летательные аппараты.

Ввоз на территорию Республики Узбекистан оружия, боеприпасов; объектов животного и растительного мира; радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; культурных ценостей (картин, скульптурных произведений, изделий традиционных народных художественных промыслов и др.) допускается при наличии соответствующих разрешений уполномоченных органов и с условием обязательного их декларирования в пассажирской таможенной декларации.

Вывоз наличной иностранной валюты за пределы Республики Узбекистан Разрешается:

а) гражданам Республике Узбекистан, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющие постоянное место жительства в Республике Узбекистан;

-в пределах суммы, эквивалентной 2000 (двум тысячам) долларов США - с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан или уполномоченных банков;

-сверх суммы, эквивалентной 5000 (пяти тысячам) долларов США - с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан;

б) другим иностранным гражданам, а также гражданам Республики Узбекистан, не имеющим постоянного места жительства в Республике Узбекистан - в пределах суммы, завезенной в республику в соответствии с пассажирской таможенной декларацией. Вывоз наличной иностранной валюты сверх сумм, указанных в таможенной декларации при въезде в Республику Узбекистан, допускается с разрешения Центрального банка или уполномоченных банков.

Запрещается вывозить из Республики Узбекистан:

а) наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);

б) зерно (пшеница, овес, ячмень, рис, кукуруза, гречиха); хлебобулочные изделия (мучные кондитерские изделия, пироги, кроме домашней выпечки); мука, крупа; домашние животные, птицы, мясо и пищевые мясные субпродукты, субпродукты из домашней птицы; сахар; растительные жиры; кожсырье (также нестандартная кожа), шубно-пушное сырье, в том числе кожсырье каракуля (также нестандартная кожа); лом, отходы цветных металлов; шелковичные коконы при наличии возможности размотки, шелковое сырье (некрученое), отходы шелка (в том числе коконы без возможности размотки, отходы шелковой нити и смягченные отходы); брак, обрезки и скрап (отходы) полиэтилентерефталата (ПЭТ), а также биологические объекты, неразрешенные к вывозу из республики согласно перечню, установленному законодательством.

Вывоз из Республики Узбекистан оружия, боеприпасов; объектов животного и растительного мира; радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; культурных ценностей (картин, скульптурных произведений, изделий традиционных народных художественных промыслов и др.) допускается при наличии соответствующих разрешений уполномоченных органов и с условием обязательного их указания в пассажирской таможенной декларации.

Разрешается вывозить лекарственные средства в количестве до 10 лекарственных препаратов различного наименования и не более 5 упаковок лекарственных средств каждого из них; изделия медицинского назначения в количестве не более 5 единиц.

При этом одна упаковка должна содержать:

-для твердых (таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы) лекарственных форм - не более 100 единиц;

-для порошков, применяемых для приготовления раствора - не более 500г.;

-для гомеопатических лекарственных средств в форме гранул - не более 500г.;

-для инфузионных растворов, принимаемых орально - не более 500 мл;

-растворы для инъекций - не более 10 ампул или не более 10 флаконов;

-для наружных лекарств - не более 200 мл. или 200 г.

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения должны быть в упаковке производителя.