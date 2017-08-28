В Германии разбился самолет с 82-летним пилотом
28 августа 2017, 08:11
Полиция устанавливает причины крушения.
В Германии разбился одномоторный самолет, на борту которого находился 82-летний пилот, передает Frankfurter.
Уточняется, что мужчина погиб при крушении.
Также сообщается, что его собака, находившаяся в самолете, была спасена.
Полиция устанавливает причины крушения.
Фото: ТАСС
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