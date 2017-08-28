Василий Левит победил соперника с окровавленным лицом и вышел в 1/4 финала чемпионата мира

В четвертьфинале Левит встретится с австралийцем Джейсоном Уотли. Бой пройдет 29 августа в вечерней сессии.

Казахстанский боксер Василий Левит успешно стартовал на чемпионате мира-2017 в немецком Гамбурге , передает , передает Vesti.kz.





Благодаря высокому рейтингу, серебряный призер Олимпиады-2016 пропускал первый круг соревнований в весовой категории до 91 килограмма, поэтому вступил в борьбу с 1/8 финала.





Бой с бразильцем Жуаном Гонсалвешом Левит выиграл уверенно - 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) . Большую часть поединка Гонсалвеш провел с окровавленным лицом, а в первом раунде из-за рассечения судья дважды отправлял его к доктору.





В четвертьфинале Левит встретится с австралийцем Джейсоном Уотли. Бой пройдет 29 августа в вечерней сессии.







До Левита в 1/4 финала вышли три казахстанских боксера: Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов).

Добавим, что с победы начал ЧМ-2017 и один из главных конкурентов Левита - россиянин Евгений Тищенко, который со скандалом выиграл у казахстанца в финале Олимпиады-2016. В Гамбурге Левит и действующий чемпион мира Тищенко могут встретиться только в финале.







Фото: Изтургана Алдауова







