Василий Левит победил соперника с окровавленным лицом и вышел в 1/4 финала чемпионата мира
28 августа 2017, 07:37
В четвертьфинале Левит встретится с австралийцем Джейсоном Уотли. Бой пройдет 29 августа в вечерней сессии.
Казахстанский боксер Василий Левит успешно стартовал на чемпионате мира-2017 в немецком Гамбурге, передает Vesti.kz.
Благодаря высокому рейтингу, серебряный призер Олимпиады-2016 пропускал первый круг соревнований в весовой категории до 91 килограмма, поэтому вступил в борьбу с 1/8 финала.
Бой с бразильцем Жуаном Гонсалвешом Левит выиграл уверенно - 5:0 (30:26, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). Большую часть поединка Гонсалвеш провел с окровавленным лицом, а в первом раунде из-за рассечения судья дважды отправлял его к доктору.
В четвертьфинале Левит встретится с австралийцем Джейсоном Уотли. Бой пройдет 29 августа в вечерней сессии.
До Левита в 1/4 финала вышли три казахстанских боксера: Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Кайрат Ералиев (до 56 килограммов) и Абильхан Аманкул (до 75 килограммов).
Добавим, что с победы начал ЧМ-2017 и один из главных конкурентов Левита - россиянин Евгений Тищенко, который со скандалом выиграл у казахстанца в финале Олимпиады-2016. В Гамбурге Левит и действующий чемпион мира Тищенко могут встретиться только в финале.
Фото: Изтургана Алдауова
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