Н.Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
28 августа 2017, 09:08
Заседание пройдет 4 сентября.
4 сентября в Астане состоится совместное заседание палат Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.
Распоряжение о созыве совместного заседания подписал председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 4 сентября 2017 года в 11 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
Фото: bnews.kz.
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