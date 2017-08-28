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Мигранты прорыли в Сан-Диего тоннель из Мексики в США

28 августа 2017, 09:20

Сотрудники миграционной полиции задержали семь мексиканцев и 23 гражданина Китая.

В американском штате Калифорния в городе Сан-Диего полиция задержала около 30 мигрантов после того, как обнаружила тоннель, через который они попали из Мексики на территорию США, сообщает Rosbalt.ru со ссылкой на The San Diego Union-Tribune.

Уточняется, что сотрудники миграционной полиции задержали семь мексиканцев и 23 гражданина Китая.

При задержании несколько человек бросились обратно в тоннель.

27 июля конгресс США проголосовал за выделение $1,6 млрд из бюджета в качестве «первого взноса» на строительство стены на границе с Мексикой.

Строительство стены было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Фото: Телеканал "Звезда"

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