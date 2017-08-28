Мигранты прорыли в Сан-Диего тоннель из Мексики в США
28 августа 2017, 09:20
Сотрудники миграционной полиции задержали семь мексиканцев и 23 гражданина Китая.
В американском штате Калифорния в городе Сан-Диего полиция задержала около 30 мигрантов после того, как обнаружила тоннель, через который они попали из Мексики на территорию США, сообщает Rosbalt.ru со ссылкой на The San Diego Union-Tribune.
Уточняется, что сотрудники миграционной полиции задержали семь мексиканцев и 23 гражданина Китая.
При задержании несколько человек бросились обратно в тоннель.
27 июля конгресс США проголосовал за выделение $1,6 млрд из бюджета в качестве «первого взноса» на строительство стены на границе с Мексикой.
Строительство стены было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.
Фото: Телеканал "Звезда"
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