Стейк за 1325 или суп за 200. Какими могут быть честные цены в казахстанских ресторанах

Исследования показывают, что казахстанцы, несмотря на кризис, не экономят на еде и продолжают активно посещать кафе и рестораны. В некотором смысле это продиктовано ритмом современной жизни – зачастую у людей попросту нет времени готовить обеды и ужины самостоятельно.





Естественно, такой подход сильно бьет по кошельку.





Клиентам ресторанов приходится мириться с завышенными ценами. Большинство из них полагает, что маржа, заложенная в цены на блюда, обусловлена дополнительными расходами на содержание ресторана.









На самом же деле, с такими ценами рестораны должны получать сверхприбыль. Наценка на блюда составляет чуть ли не 300 процентов. Причем на стоимость далеко не всегда влияет выбор продуктов, из которых блюда приготовлены. К примеру, популярный салат «Цезарь» прост в приготовлении и не содержит экзотических ингредиентов. Но в приличных заведениях этот салат дешевле, чем за 1500 тенге, не найти.









Для сравнения, в новом алматинском ресторане PRAVDA цены намного ниже. Здесь тот же «Цезарь» стоит 683 тенге. И это не разовая акция, так как другие блюда в этом заведении также имеют «честные» цены.





К примеру, пиццу «Пепперони» - здесь вам подадут за 664 тенге, порция мант стоит 452 тенге, салат «Оливье» с копченой кониной – 383 тенге, а суп-лапша по-домашнему – 196 тенге.









Также нужно учитывать, что PRAVDA – это именно ресторан, с соответствующими этому званию кухней, интерьером и качеством обслуживания.









Правда, есть небольшой нюанс – в заведении действует система TrueCost. Чтобы заказать блюда по указанным ценам, нужно заплатить за вход – от 500 тенге за человека.





Таким образом, можно сделать вывод, что в ресторанной сфере начали меняться приоритеты. Поэтому рестораны, подобные PRAVDA, должны стать выбором практичных людей.



