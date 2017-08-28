Житель Хьюстона поймал рыбу в собственной гостиной

Жительница города Хьюстон, Техас, выложила на Facebook необычное видео. Мужчина ловит рыбу в одной из комнат подтопленного дома,





Хьюстон затопило из-за сильнейшего за последние 12 лет урагана. По последним данным, его жертвами стали пять человек.

"Зачем искать еду, если она сама приходит в нашу гостиную?" — написала она в комментарии к видео.