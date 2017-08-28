Житель Хьюстона поймал рыбу в собственной гостиной
28 августа 2017, 09:35
Запись набрала более 14 миллионов просмотров.
Жительница города Хьюстон, Техас, выложила на Facebook необычное видео. Мужчина ловит рыбу в одной из комнат подтопленного дома, передает Вести.ru.
"Зачем искать еду, если она сама приходит в нашу гостиную?" — написала она в комментарии к видео.
Хьюстон затопило из-за сильнейшего за последние 12 лет урагана. По последним данным, его жертвами стали пять человек.
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