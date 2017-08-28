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В Великобритании подростки заживо сожгли мужчину, бросив файер в салон его автомобиля

28 августа 2017, 09:41

Теперь 18-летнюю Киани Хоббс и 16-летнего юношу, чьё имя не называется, обвиняют в непредумышленном убийстве.

31-летний выходец из Албании Вильсон Меши сгорел заживо после того, как двое британских подростков бросили файер в салон его автомобиля, пишет Life.ru.

Тело Вильсона Меши было обнаружено на заднем сиденье его автомобиля. Мужчина приехал в гости к своим детям и ждал утра, чтобы повидаться с ними. Что заставило подростков бросить файер в окно припаркованного автомобиля — неизвестно. Возможно, они не рассчитывали, что на заднем сиденье может спать человек. В результате действий подростков в салоне начался пожар и Вильсон Меши задохнулся.

В автомобиле были найдены и остатки пиротехнического устройства.

Аналогичные файеры, которые используются моряками для подачи сигналов, неделей раньше были похищены в одном из домов Базилдона, сообщает BBC.

При этом 18-летняя Хоббс и её 16-летний напарник отрицают свою причастность и к краже, и к убийству Вильсона Меши.

Суд над подростками начался в четверг, 24 августа. Их обвиняют в непредумышленном убийстве, на данный момент вина юных преступников доказана. Сегодня присяжные должны решить, какое наказание понесут подростки.

Татьяна Кондратьева
Фото с сайта life.ru

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