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Трамп вооружит полицию бронетранспортерами и гранатометами

28 августа 2017, 09:44

Американский лидер Дональд Трамп собирается отменить директивы своего предшественника Барака Обамы и снять ограничения на оснащение полиции армейским оружием.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на проект документа, имеющийся в распоряжении агентства, передает Вести.ru.

Согласно директивам Обамы, полиция США не может иметь на вооружении бронетранспортеры, гранатометы и другое оружие, которым оснащена армия.

Такие меры призваны помочь полицейским " лучше защищать общественный порядок", а также сократить преступность, говорится в документе.

Указ об ограничениях, связанных с армейским оружием, Обама издал в 2015 году в связи с убийством чернокожего подростка белым полицейским и волной протестов на всей территории США. Для разгона демонстраций правоохранители использовали слезоточивый газ и бронетранспортеры.

Фото с сайта vesti.ru

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