В текущем году совокупный бюджет сферы образования составил 86,4 млрд. тенге - Б.Байбек

В школах Алматы начались работы по внедрению латинского алфавита. Об этом заявил аким Бауыржан Байбек на августовской конференции работников образования города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В Алматы в преддверии нового учебного года прошла августовская конференция работников образования города. В своем выступлении аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, что в текущем году совокупный бюджет сферы образования составил 86,4 млрд. тенге. До 100% доведено оснащение школ города современными кабинетами физики, химии, биологии, лингафонно-мультимедийными кабинетами, интерактивными досками. На закуп учебников по обновленному содержанию образования выделено свыше 2 млрд. тенге.

В свете модернизации Глава государства определяет сферу образования в числе важнейших приоритетов и ставит задачу «сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста. Нацелить учебные программы на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации». Уже сегодня пересматриваются образовательные программы с акцентом на формирование IT-знаний, развитие критического мышления, трехъязычного образования.

Начат переход на латинский алфавит, что позволит Казахстану не только быстрее интегрироваться в мировое образовательное, информационное пространство, внедрить передовые технологии, но и сохранить особенности, исконную природу казахского языка. В Алматы поставленные Главой государства задачи реализуются в полной мере. По словам главы города, ключевая цель - укрепление мегаполиса в качестве центра образования и науки в стране, сохраняя лидирующие позиции по уровню подготовки учащихся, качеству педагогического состава.

«Глава государства в своей программной статье «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» объявил о модернизации общественного сознания. Изменение мышления в соответствии с вызовами времени - это ключевое условие формирования единой Нации сильных и ответственных людей, вхождения в 30-ку развитых стран мира. Наша общая цель - формирование образованного, здорового молодого человека, воспитанного в духе нового казахстанского патриотизма. Молодежь должна стать главными проводниками принципов модернизации сознания, открытости, прагматизма. Они должны быть верны родному языку, родной литературе, культурному наследию, быть патриотами своей страны. От вас, дорогие учителя, зависит будущее наших детей, а соответственно и будущее нашего города, страны. В Алматы работают достойные и талантливые учителя. Я хочу поблагодарить всех Вас за Ваш нелегкий, очень ответственный труд. Настоящий учитель - это тот человек, который умеет зажечь искру знания у ребенка, надежду и веру в себя, свои силы. Именно учитель закладывает основу успешности человека, его будущее», - отметил Б.Байбек.

За последние 5 лет в городе открыто более 280 детских садов на 15 тысяч мест и 12 школ на почти 14 тысяч мест. Только в прошлом году за счет средств местного бюджета введено в эксплуатацию 4 садика на 500 мест. Построены и введены в эксплуатацию пристройки к школам в мкр. «Шанырак» и «Калкаман» на 1800 мест.

В этом году начато строительство 6 детских садов. Ведется строительство пристройки к школе №156 в микрорайоне «Өжет» на 600 ученических мест. Выделены средства на строительство школ и пристроек в Алатауском и Наурызбайском районах на 2600 ученических мест.

В рамках государственно-частного партнерства в прошлом году за счет частных средств открыто 175 детских садов и мини-центров на 5,7 тысяч мест. В этом году сдано 57 частных садиков на 2000 мест. Поддержка со стороны бизнеса позволила сэкономить порядка 14 млрд. тенге бюджетных средств.

На Градостроительном совете города при рассмотрении вопроса строительства жилых комплексов особое внимание уделяется школам и детсадам. За последние 2 года было принято решение за счет инвесторов построить 54 детских сада на 7 тысяч мест. 24 садика на 3 тысячи мест будут переданы в коммунальную собственность. Благодаря этому бюджет сэкономил почти 24 млрд. тенге.

В этом году впервые проводятся работы по сейсмоусилению сразу 28-ми объектов образования. На эти цели выделено свыше 23 млрд. тенге. По плану до начала нового учебного года работы по сейсмоусилению завершатся на 10 объектах, это 4 школы и 6 детсадов. В октябре работы закончатся в 9 школах, а в декабре - 8 школах и Доме Надежды.

По поручению Главы государства с этого года реализуется проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Из городского бюджета выделено 1,5 млрд. тенге. Это позволит бесплатно обучить 11 тысячи человек по востребованным на рынке труда рабочим специальностям. В 14 раз увеличено количество мест на краткосрочные курсы профессионального обучения, что составляет почти 7 тысяч человек.

«Сегодня родители отдают последние деньги, чтобы оплатить учебу ребенка в ВУЗе. Они не задумываются, найдет ли он впоследствии работу по специальности. Так, ежегодно в Алматы порядка 70% выпускников ВУЗов остается в городе. Но здесь нет столько работы по их специальностям. В результате, сегодня многие дипломированные специалисты не могут устроиться на работу. На рынке они просто не востребованы. Вместе с тем, сегодня имеется огромный дефицит рабочих специальностей. Сегодня понятие «рабочая специальность» изменилось. Это уже не всегда человек в пропитанной маслом спецовке. Сегодня это специалист, владеющий IT-технологиями, сложным оборудованием, обладающий творческим мышлением. Учителям нужно активно разъяснять эти вещи молодежи, родителям, менять их стереотипы и привычки, ориентировать прагматично подходить к своему будущему, будущему своих детей. Это вопрос изменения сознания. То, о чем в своей программной статье «Рухани жаңғыру» говорит наш Елбасы - «Умение жить рационально, с акцентом на достижение реальных целей, с акцентом на образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех - это и есть прагматизм в поведении», - сказал Б.Байбек.

В своем выступлении аким Алматы также отметил, что во многом среда определяет сознание человека. Ориентируясь на такой постулат, в этом году начата масштабная работа по преобразованию города, формированию открытой, благоприятной и комфортной городской среды.

«Философия «Города для людей» заключается в улучшении городского пространства, влияющего на качество, комфортность общественной жизни горожан. Основные принципы - это освобождение города от засилья автомобильного транспорта. Формирование эффективного, устойчивого общественного транспорта, работающего по рыночным принципам. Обеспечение доступности передвижения горожан пешком или на велосипедах. Преображение города осуществляется за счет создания качественной инфраструктуры для пешеходов, освобождения от визуального мусора - старых билбордов и киосков, ненужной рекламы, сплошных проводов над головами. Общественные пространства формируются соразмерно человеческому масштабу. Пешеходные пространства приглашают горожан из квартир на воздух. Предлагают родителям и детям новый, комфортный и активный образ жизни. Это развивает здоровые ценности - семья, экология, правильный образ жизни», - подчеркнул аким города.

По словам акима Алматы, именно в соответствии с таким пониманием сейчас осуществляется капитальное строительство и модернизация 30% исторического центра города - Жибек Жолы, Панфилова, Гоголя, Кабанбай батыра, площади «Астана», Байсеитова, Тулебаева, набережная реки Есентай. Данные улицы реконструируются с приоритетом для пешеходов, где будут уютные для отдыха общественные пространства, пешеходные зоны и велодорожки, зеленые насаждения. До конца года будут открыты более 500 детских площадок

Сегодня также ведется работа по формированию у горожан открытого мышления, правовой и финансовой культуры. Для этого введены транспортная карта «Оңай», внедряется безналичный расчет на уличных парковках, ведется демонтаж незаконных объектов предпринимательства и др.

«Эти меры существенно снизили долю теневой экономики, увеличили налоговые поступления, а это зарплаты бюджетников, учителей и врачей, это новые детсады и школы», - добавил он.

В своем выступлении Баурыжан Байбек отметил, что по поручению Елбасы 2017 год в Алматы обьявлен «Годом молодежи», разработана соответствующая Дорожная карта. Запланировано строительство 4 общежитий на 2 тыс. мест. На стадии готовности документы еще одного общежития на 1200 мест. Совместно с Жилстройсбербанком разработана уникальная программа, которая дает возможность получить молодежи льготный заём для приобретения новой квартиры.