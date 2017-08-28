Никишина: Иран может стать частью зоны свободной торговли ЕАЭС уже в октябре 2017 года

Иран может стать частью зоны свободной торговли ЕАЭС уже в октябре этого года. Переговоры о сотрудничестве и окончательное согласование документов между странами проходят на полях международного форума «Евразийская неделя» в Астане. Об этом сегодня рассказала во время итогового брифинга член коллегии (министр) по торговли ЕЭК Вероника Никишина, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, Евразийская экономическая комиссия уже 8 месяцев ведет интенсивные переговоры с Ираном. Всего было проведено 7 рандов непростых переговоров, отметила она.

«Результаты переговоров состоят из трех частей, это сам текст соглашения, то есть та регуляторика, которая будет определять правила игры. Это очень важно, в связи с тем, что Иран не является членом ВТО и поэтому описание правил торговли между Союзом и Ираном, описание в юридическом документе — это очень важный элемент, и нам кажется, что мы достаточно хороший сделали текст, где Иран готов взять на себя очень большой пакет эквивалентный ВТО правил торговли», - рассказала Никишина.

Помимо этого, ЕЭК достигает соглашений по пошлинам в промышленных и сельскохозяйственных товарах. На данный момент, переговоры практически завершены, остается договориться об отдельных товарах, по которым нет взаимного удовлетворения сторон.

«Сейчас самая большая проблема заключается в том, что если мы будем вместе с иранскими партнерами прагматичны в самое ближайшее время, и остановимся на том этапе договоренностей, которые есть сейчас, понимая, что потом возможности будут открыты к расширению этого соглашения, то у нас есть все шансы к октябрю этого года доложить президентам наших 5 стран о завершении переговоров, и запросить мандат на подписание соглашения», - пояснила она.

Если этого не случится, и стороны будут настаивать на дальнейшем продолжении и улучшении качества договоренностей, то подписание документа будет перенесено на длительный срок. Это связано с тем, что у нас мандат на подписание соглашения дают президенты, а они встречаются 2 раза в год.

«Поэтому мы сами не знаем, как у нас это получится, у нас с иранскими партнерами даже здесь на полях ведутся переговоры, вчера мы в 23:00 начали переговоры, и в 3 часа ночи закончили. Сейчас после брифинга в 18:00 снова встречаемся» - заключила она.

Татьяна Ковалева