Израиль хочет заключить соглашение с ЕАЭС о товарах, инвестициях и услугах

Подписание соглашения о зоне свободной торговли между Израилем и ЕАЭС затягивается. Причина - желание Израиля расширить сферы сотрудничества. Об этом сегодня рассказала во время итогового брифинга член коллегии (министр) по торговли ЕЭК Вероника Никишина, передает корреспондент Zakon.kz.

«С Израилем у нас мандат переговорный, ограниченный, то есть только по снижению пошлины. Переговоры идут. Пока идентифицируем те отрасли, которые нуждаются в защите. Если говорить о внеуровневой проблеме, то она заключаются в том, что Израиль предлагает нам смотреть на соглашение с точки зрения более современного взгляда. А современный взгляд заключается в том, что они касаются не только товаров, но еще услуг и инвестиций. Все современные соглашения, это всеобъемлющие соглашения, касающиеся товаров, услуг, инвестиций», - разъяснила ситуацию Никишина.

Проблема состоит в том, что у Евразийской экономической комиссии, есть мандат на ведение переговоров исключительно по вопросам движения товаров.

«Компетенция комиссии только товары, а компетенция сторон — это услуги и инвестиции. И поэтому сейчас мы находимся в обсуждении со сторонами, нужно ли нам включать в переговоры с Израилем услуги и инвестиции. Если нужно, то какие от этого будут выгоды, и как нам совместить эту наднациональную компетенцию, с национальными компетенциями, как нам сделать такую комбинированную переговорную делегацию по тем вопросам, которые будут в такой сложной конструкции обсуждаться», - пояснила она.

Татьяна Ковалева