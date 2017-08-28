Избавиться от национального эгоизма предлагает Евразийская экономическая комиссия

Интеграция стран ЕАЭС пойдет быстрее, если правительства откажутся от национального эгоизма и начнут согласовывать все свои программы развития. Так считает член коллегии (министр) по торговли ЕЭК Вероника Никишина, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что за год своего существования Евразийская экономическая комиссия провела большую работу по идентификации возможных торговых барьеров в союзе.

«Но жизнь настолько идет быстрей чем наша бюрократия, так что барьеры создаются современными технологиями, современными порой не согласованными политиками наших стран. Так создаются какие-то новые элементы барьеров, например цифровизация. Если мы будем строить нашу цифровую повестку не согласовано, то именно не адаптивность цифровых платформ, и будет новым барьером, которые смогут превысить 10-20 барьеров административных», - сказала она.

По ее словам, основная задача по интеграции ЕАЭС - уйти от национального эгоизма. В пример она привела строительство дорог. Если одна страна начнет строить транспортную сеть не согласовывая с другой, в итоге на границе эта дорога уткнется в степь.

«Самая главная задача - согласовать все свои стратеги - транспортные, цифровые, промышленные и так далее. Это главный вызов для интеграции. Если мы уйдем от национального бюрократического эгоизма и правительства наших стран будут смотреть на союз как на интеграционное объединение, в котором мы все не конкуренты, а партнеры, где нам нужен синергитический эффект, тогда у нас качество интеграции будет сильно заметно. Все остальное, это такая рутинная работа, которой нужно заниматься естественно, но это все-таки вторично», - заключила она.

Татьяна Ковалева