Новый терминал международного аэропорта Астаны соответствует стандартам Евросоюза

Сегодня в ходе пресс-тура председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Паоло Ричиотти рассказал журналистам о деятельности нового пассажирского терминала и самого аэропорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Астаны.

В ходе экскурсии Паоло Ричиотти сообщил о мерах, предпринятых аэропортом для повышения уровня безопасности, о внедрении новых технологий, которые способствуют улучшению качества обслуживания пассажиров и увеличению пропускной способности аэропорта. В частности, он отметил, что для обеспечения безопасности и повышения эффективности производственных процессов в новом терминале установлена система видеонаблюдения, в составе которой более 650 камер.

Также в рамках пресс-тура журналистам показали не имеющую аналогов в Казахстане современную систему обработки багажа, которая соответствует стандартам Европейского Союза 2020 и может обрабатывать до 1200 единиц багажа в час.

- Контроль, который проводится над прилетающим багажом, - это только таможенный контроль. В то время как над багажом на вылет проводится два контроля. Есть контроль досмотра, есть таможенный контроль. У нас есть необходимость того, чтобы прилетающий багаж проходил таможенный контроль. Если таможня видит на экране что-то, что они хотят расследовать, они крепят на багаж определенную бирку. Пассажир, забирающий этот багаж, увидит эту бирку и будет знать, что это является предметом таможенной проверки. Если пассажиры попытаются проигнорировать данный предмет, например поверх него положить какую-нибудь жилетку, при выходе заработает система сигнализации, то есть никакой человеческий фактор не может на это повлиять, - говорит председатель правления Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Паоло Ричиотти.

В целях повышения уровня сервиса и создания комфортных условий для посетителей акиматом города создана рабочая группа, которой проведен тщательный анализ нового пассажирского терминала и прилегающей территории. В ходе проверки было выявлено несколько направлений, взятых под особый контроль городских властей. В частности - установка указателей до въезда на территорию аэропорта, направляющих транспорт, стоимость пребывания транспортного средства на краткосрочной платной стоянке, стоимость пребывания транспортного средства на крытой долгосрочной стоянке в размере 2000 тенге в сутки, обновление дорожной разметки, напоминание о скорости движения на любых парковках, адаптация пешеходных переходов.

Добавим, что с момента открытия в начале июня, в преддверии Международной выставки ЭКСПО-2017, новый терминал аэропорта Астаны обслужил более 500 тысяч пассажиров. Таким образом, количество пассажиров по международным направлениям в сравнении с летним периодом прошлого года увеличилось до 57%. А число пассажиров, путешествующих внутренними рейсами, возросло на 30%.