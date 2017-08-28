СМИ сообщают о случаях мародёрства в затопленном Хьюстоне

В средствах массовой информации и социальных сетях стали появляться видеоролики, на которых запечатлены случаи мародёрства в крупнейшем городе Техаса Хьюстоне

На одном из опубликованных в "Твиттере" видео запечатлены двое мужчин, которые выносят телевизоры из супермаркета. Один из них роняет плазменную панель на асфальт, но, похоже, не слишком переживает из-за этого — он подбирает телевизор и продолжает свой путь.



Widespread looting reported in Houston as police are trying to save lives pic.twitter.com/lAmPC8NfFf — Breaking911 (@Breaking911) 28 августа 2017 г.