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СМИ сообщают о случаях мародёрства в затопленном Хьюстоне

28 августа 2017, 10:30

Полиция сейчас не может в полной мере обеспечивать порядок и безопасность на улицах, поскольку заняты спасением жизни тех, кто оказался в затопленных наводнением домах.

В средствах массовой информации и социальных сетях стали появляться видеоролики, на которых запечатлены случаи мародёрства в крупнейшем городе Техаса Хьюстоне, передает Life.ru.

На одном из опубликованных в "Твиттере" видео запечатлены двое мужчин, которые выносят телевизоры из супермаркета. Один из них роняет плазменную панель на асфальт, но, похоже, не слишком переживает из-за этого — он подбирает телевизор и продолжает свой путь.

Отмечается, что сотрудники полиции сейчас не могут в полной мере обеспечивать порядок и безопасность на улицах, поскольку заняты спасением жизни тех, кто оказался в затопленных наводнением домах после мощнейшего урагана "Харви".

Кирилл Бондарь

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