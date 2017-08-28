СМИ сообщают о случаях мародёрства в затопленном Хьюстоне
28 августа 2017, 10:30
Полиция сейчас не может в полной мере обеспечивать порядок и безопасность на улицах, поскольку заняты спасением жизни тех, кто оказался в затопленных наводнением домах.
В средствах массовой информации и социальных сетях стали появляться видеоролики, на которых запечатлены случаи мародёрства в крупнейшем городе Техаса Хьюстоне, передает Life.ru.
На одном из опубликованных в "Твиттере" видео запечатлены двое мужчин, которые выносят телевизоры из супермаркета. Один из них роняет плазменную панель на асфальт, но, похоже, не слишком переживает из-за этого — он подбирает телевизор и продолжает свой путь.
Widespread looting reported in Houston as police are trying to save lives pic.twitter.com/lAmPC8NfFf— Breaking911 (@Breaking911) 28 августа 2017 г.
Отмечается, что сотрудники полиции сейчас не могут в полной мере обеспечивать порядок и безопасность на улицах, поскольку заняты спасением жизни тех, кто оказался в затопленных наводнением домах после мощнейшего урагана "Харви".
Кирилл Бондарь
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