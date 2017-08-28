Более 5 000 человек посетили гала-концерт Дней культуры Северо-Казахстанской области в Астане
28 августа 2017, 10:36
Завершающим и ярким номером гала-концерта стало исполнение солистом Биржана Есжанова и всех участников праздничной программы композиции «Жерім менің».
Грандиозным гала — концертом «Қызылжар елі – Жемчужина Казахстана» завершились 11 дней культуры Северо-Казахстанской области, которые проходили в рамках международной специализированной выставки «Экспо - 2017» . Посетили концерт более 5 000 человек.
Красочный концерт состоялся на импровизированной площадке «Амфитеатр» выставочного комплекса «ЭКСПО-2017». На одного свободного места ни оказалось в зале.
«Более 400 артистов дарят свое творчество для гостей и жителей города Астаны. Программа была выбрана лучшими коллективами СКО. Программа была полностью проработана совместно с творческими коллективами. Все артисты с большим желанием исполнили свои произведения», – рассказал исполняющий обязанности руководителя управления культуры, архивов и документации по Северо-Казахстанской области Ермек Рахимов.
Открылся музыкальный вечер с хореографической композиции «Энергия будущего» известных ансамблей региона «Туган жер» и «Адемау». Своей пластикой, энергичностью и легкостью движений коллективы зажгли всех присутствующих.
«Это зажигательный концерт! Еще только начало, а мы уже получили столько эмоций, столько силы и энергии от североказахстанских танцоров. Каждый номер несет в себе своеобразную силу, от которой заряжаешься. Не пожалели что пришли!», - поделилась впечатлениями зритель Мария Павлова.
Участие приняли звезды-земляки Северного Казахстана, заслуженные деятели Республики Казахстан - Азамат Жылтыргузов и Даурен Глымов. Азамат Желтыргузов вместе с Бахытом Ильясовым, Ермеком Беримжановым и Русланом Мустафиным исполнили композицию - каватину Фигаро из произведения «Севильский цирюльник». Услышав всю глубину тембров и диапазон солистов, зрительские овации не умолкали и просили исполнить произведение на бис.
Особым подарком для зрителей стал номер звезды казахстанского классического и эстрадного музыкального Олимпа, заслуженного деятеля Казахстана Жамили Серкибаевой. Она исполнила энергичную и волнующую композицию «Поппури» в память о земляке Северного Казахстана, Герое Социалистического Труда, советском оперном и камерном певце и народном артисте СССР Ермеке Серкебаеве. Мелодия, исполненная скрипачкой завораживала всех в зале.
Звездный состав на концерте пополнили и лауреаты международных и республиканских конкурсов. Свои зажигательные номера исполнили хореографические детские ансамбли и единственный в Республике Казахстан ансамбль бальных танцев среди детей с нарушением слуха «Sensetive».
Приняла участие в концерте и восходящая звездочка Северного Казахстана Амина Жапар. Она представляла страну на Международном конкурсе детской песни «Новая Волна-2017 в г.Сочи. На гала- концерте Амина Жапар исполнила песню Тины Тернер «The simple the best». Своим голосом Амина покорила всех присутствующих на концерте, подтверждение тому - несмолкаемые аплодисменты зрителей. Молодежь порадовали выступления эстрадных групп «Ринго» и «Аюми».
Завершающим и ярким номером гала-концерта стало исполнение солистом Биржана Есжанова и всех участников праздничной программы композиции «Жерім менің».
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