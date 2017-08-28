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Павлодарцы благодарят акима области за лето без комаров и мошек

28 августа 2017, 10:38

Главную проблему для рабочей группы по борьбе с гнусом Бакауов видит в том, чтобы река после разлива вовремя зашла в русло.

На очередной сессии областного маслихата секретарь Лебяжинского районного маслихата Светлана Мусинова поинтересовалась планами борьбы с гнусом на следующий год.

- В этом году проведена большая работа по борьбе с комарами и мошками не только в областном центре, но и во всех сельских районах, расположенных около Иртыша. Благодаря этому лето прошло без комаров. Люди, особенно дети, насладились летом, смогли спокойно отдыхать и работать, - отметила народная избранница.

Булат Бакауов не стал спорить. "Сегодня очень много ко мне обращаются, пишут мне на сайт: "спасибо за то, что подарили лето", - поделился он. К слову, многочисленные концерты и развлекательные мероприятия, которые проходят нынешним летом на Набережной, почти не омрачают ни комары, ни мошки.

Аким области подчеркнул, что в этом году проблема гнуса доставила дискомфорт не только жителям нашей области, но и некоторых других регионов. К счастью, мы к нашествию досадливых насекомых были готовы.

- При защите трехлетнего бюджета в бюджет Павлодарской области заложено 602 млн тенге на борьбу с гнусом. Группа ученых и депутатов, которая боролась с гнусом в этом году, будет работать и дальше. У нас есть результаты, - констатировал глава региона. - Финансирование есть, знаем, какой нужен препарат, знаем механизмы.

Главную проблему для рабочей группы по борьбе с гнусом Бакауов видит в том, чтобы река после разлива вовремя зашла в русло. Если до середины мая Иртыш не вернется в свое русло, то проблема большого зеркала воды, по его словам, останется.



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