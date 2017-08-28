В Казахстане выпустят книгу, созданную детьми для детей

В конкурсе принимали участие дети от 3-х до 8 лет.

Подведены итоги республиканского конкурса детских рисунков «Давай нарисуем сказку!». Рисунки победителей войдут в книгу в качестве иллюстраций к сюжету сказки о вакцинации. В скором времени в свет выйдет книга, созданная детьми для детей, сообщает Zakon.kz





Конкурс проводился с 3 июня по 15 августа 2017 года. После завершения сбора рисунков, состоялось собрание жюри, которое определило работы 15 победителей. Автором сказки «Храбрая Вакцина» является филолог, заслуженный педагог РК Мухан Куатбаев.





- Идея создания книги-сказки зародилась во время написания книги-мемуаров моим отцом, в которой он описывал историю своего рода, - рассказала Куатбаева Айнагул Мухановна, Президент Общественного Объединения «Вакцинология». - Мой отец по счету 14ый ребенок. Из 15 детей – братьев и сестер моего отца - выжили только трое и причиной тому были периодические вспышки инфекционных заболеваний. Ведь вакцинация активно внедрялась в Казахстане лишь в начале 40х годов. До введения вакцинации, инфекции не только уносили тысячи жизней и косили большие семьи, существовал большой процент инвалидизации тех, кто смог выжить. Сейчас у отца 21 внуков и он понимает, какое это счастье, когда твои родные и близкие рядом с тобой. Эту сказку он в первую очередь написал для своих внуков, чтобы передать им знание и понимание, насколько это важно заботиться о своем здоровье с детства, и объяснить своим внукам, что есть невидимое зло, против которого можно сделать прививку, и чтобы дети не боялись укола.









В конкурсе принимали участие дети от 3х до 8 лет. Сказка и условия конкурса были опубликованы на сайте www.konkurs.nmo.kz, дети могли выбрать одну из пяти тематик и выслать свой шедевр на электронный адрес. Также в рамках конкурса были организованы детские площадки для рисования в крупных торговых центрах в городах Алматы, Астана, Актау, Караганда, Шымкент.





- Забота о своем здоровье – это часть культуры, образа жизни, который желательно прививать детям с самого раннего возраста. Этот проект может послужить хорошим стартом. Мы должны набираться гражданского мужества, активно работать в направлении повышения медицинской грамотности среди населения и привлекать к участию в просветительско-соцальных проектах всех тех, кто болеет за будущее Казахстана», - поделилась своими мыслями депутат мажилиса, уполномоченный по правам ребенка РК Загипа Балиева.

Книга будет презентована во время проведения социально-медицинского форума «Верить и жить», который состоится 17-18 ноября в Алматы. В данный момент организаторы конкурса находятся в поисках партнеров для печати и тиражирования книги-сказки, чтобы в последующем распространять в поликлиниках и библиотеках.

Имена победителей:

Возрастная категория: 3-4 года

Тема № 1: Злая Ведьма и ее существа – Стефановская София, 4 года, г. Алматы

Тема № 2: Рождение Вакцины – Кучева Катерина, 4 года, п. Осакаровка Карагандинской области

Тема № 3: Злая Ведьма приближается – Рахимбек Айжан, 4 года, г. Приозерск

Тема № 4: Схватка Вакцины и бактерий – Журавлева Вероника, 4 года, г. Шахтинск;

Тема № 5: Победа Вакцины – Тугелова Марьям, 4 года, г. Актау.

Возрастная категория: 5-6 лет

Тема № 1: Злая Ведьма и ее существа – Скакунов Александр, 5 лет, г. Петропавловск

Тема № 2: Рождение Вакцины – Фомина Адия, 6лет, г. Кокшетау

Тема № 3: Злая Ведьма приближается – Алдаберген Жансая, 5 лет, г. Приозерск

Тема № 4: Схватка Вакцины и бактерий – Толегенов Данияр, 5 лет, г. Петропавловск

Тема № 5: Победа Вакцины – Бекежанова Амина, 6 лет, г. Алматы

Возрастная категория: 7-8 лет

Тема № 1: Злая Ведьма и ее существа – Бестонова Аделия, 8 лет, г. Семей

Тема № 2: Рождение Вакцины – Пернебек Динмухамед, 7 лет, с. Бекболат Алматинской области

Тема № 3: Злая Ведьма приближается – Нурлан Альбина, 7 лет, г. Кызылорда

Тема № 4: Схватка Вакцины и бактерий – Касымова Амина, 8 лет, г. Астана

Тема № 5: Победа Вакцины – Жанат Абилмансур, 8 лет, г. Караганда



