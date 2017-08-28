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Сбежавший от полиции подозреваемый в кражах, вновь задержан в Караганде

28 августа 2017, 10:39

Правоохранительные органы проводят служебную проверку по факту побега подозреваемого.

Полицейские задержали сбежавшего из-под конвоя подозреваемого в нескольких кражах, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области.

23-летний подозреваемый в совершении ряд краж чужого имущества был задержан сотрудниками Михайловского отдела полиции, однако сбежал от них, когда его конвоировали к полицейскому автомобилю.

В ходе оперативно-поисковых мероприятии сотрудникам криминальной полиции области удалось задержать сбежавшего 26 августа.

В настоящий момент задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование и служебная проверка по факту побега.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Arnapress.kz

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