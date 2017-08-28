По северу Испании ударил снеговой шторм
28 августа 2017, 10:46
Снег в августе стал настоящим шоком для жителей города Градо на севере Испании.
Городок с населением всего десять тысяч человек оказался в центре мощного циклона, передает Вести.ru.
В течение выходных там лили сильные дожди, а потом начался снеговой шторм. На улицах даже образовались сугробы, которые, правда, быстро растаяли.
В четырех провинциях страны в связи с погодными аномалиями действует оранжевый уровень опасности, передает телеканал "Россия 24".
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