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По северу Испании ударил снеговой шторм

28 августа 2017, 10:46

Снег в августе стал настоящим шоком для жителей города Градо на севере Испании.

Городок с населением всего десять тысяч человек оказался в центре мощного циклона, передает Вести.ru.

В течение выходных там лили сильные дожди, а потом начался снеговой шторм. На улицах даже образовались сугробы, которые, правда, быстро растаяли.

В четырех провинциях страны в связи с погодными аномалиями действует оранжевый уровень опасности, передает телеканал "Россия 24".


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