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Министр энергетики США отменил визит в Казахстан из-за урагана "Харви"

28 августа 2017, 10:56

Вместо Рика Перри на выставку "ЭКСПО" в Астану приедет его заместитель Дэн Брулетт.

Министр энергетики США Рик Перри отменил запланированный ранее визит в Казахстан из-за урагана "Харви", сообщила пресс-служба посольства США в РК.

"В связи с ураганом Харви и обязанностями департамента энергетики реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с поставками энергии и энергетической инфраструктурой, запланированный визит министра энергетики США Рика Перри в Астану отменяется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель министра энергетики Дэн Брулетт заменит Перри в качестве главы президентской делегации США на выставке ЭКСПО-2017.

Ураган "Харви" обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма, максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет более 60 километров в час.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению Нового Орлеана.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: frontnews.eu.

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