В Техас после урагана "Харви" дополнительно направят тысячу гвардейцев

Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что в понедельник власти направят на помощь Хьюстону, пострадавшему от урагана "Харви", дополнительно тысячу представителей Национальной гвардии,

"Завтра я увеличу число представителей Национальной гвардии еще на тысячу человек в Хьюстоне", — написал он в своем личном аккаунте в Twitter. Ранее Эббот сообщил, что на помощь штату призваны 3 тысячи членов нацгвардии.





Ураган "Харви" обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 километров в час.





Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. По их данным, в некоторых частях Хьюстона осадки составляют более 76 сантиметров, и в ближайшее время это число будет увеличиваться.





"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.



