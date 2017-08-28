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В центре Алматы ограничили подачу горячей воды

28 августа 2017, 11:13

Ограничение связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.

На нескольких улицах Алматы ограничили подачу горячей воды. Об этом сообщает Open Almaty, передает Zakon.kz.

"C 8 часов 28 августа до 17 часов 29 августа будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Казыбек би – Наурызбай батыра – Толе би – Досмухамедова; Карасай батыра – Масанчи – Шевченко – Сейфулина; Желтоксан – Абая – Панфилова", - говорится сообщается

Сообщается, что временное ограничение горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.

Фото: Misanec.ru.

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