В центре Алматы ограничили подачу горячей воды
28 августа 2017, 11:13
Ограничение связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.
На нескольких улицах Алматы ограничили подачу горячей воды. Об этом сообщает Open Almaty, передает Zakon.kz.
"C 8 часов 28 августа до 17 часов 29 августа будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Казыбек би – Наурызбай батыра – Толе би – Досмухамедова; Карасай батыра – Масанчи – Шевченко – Сейфулина; Желтоксан – Абая – Панфилова", - говорится сообщается
Сообщается, что временное ограничение горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.
Фото: Misanec.ru.
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