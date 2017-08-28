Н.Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК

4 сентября в Астане состоится совместное заседание палат Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

Распоряжение о созыве совместного заседания подписал председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 4 сентября 2017 года в 11 часов в городе Астане», - говорится в тексте распоряжения.