Н.Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
4 сентября в Астане состоится совместное заседание палат Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.
Распоряжение о созыве совместного заседания подписал председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 4 сентября 2017 года в 11 часов в городе Астане», - говорится в тексте распоряжения.
28 августа 2017, 11:14
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан
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