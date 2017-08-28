Без мотивации к изучению русский язык будет терять позиции

Перспективы использования и развития русского языка в Казахстане обсудили ведущие казахстанские эксперты в ходе заседания экспертного клуба "Мир Евразии", посвященного изучению роли русского языка в казахстанско-российском партнерстве.





Одним из основных тезисов, озвучиваемых спикерами, была мысль о том, что будущее русского языка, как инструмента коммуникации, зависит от мотивации к его использованию и изучению. В противном случае, перспективы не слишком радужны.





К примеру, в этом плане русский язык имеет позиции намного более слабые, чем английский. «Аргументы в пользу изучения английского языка сводятся к тезису о возможностях получения образования в лучших вузах мира и конкурентоспособности на мировом рынке труда. Если же обратить внимание на так или иначе озвучиваемую мотивацию к изучению русского языка, то аргументы, как правило, сводятся к тому, что это "язык Пушкина, Толстого и Достоевского"», - отметила главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Леся Каратаева.





Сейчас, по мнению Леси Каратаевой, русский язык в Казахстане воспринимается как данность, и предоставляемые им возможности не расцениваются как нечто особенно престижное.





"Несмотря на иногда звучащий в информационном поле алармизм, русский язык все еще сохраняет в Казахстане прочные позиции и обеспечивает казахстанцам доступ к огромному пласту не только русской, но и мировой культуры", - подчеркнула эксперт.





В то же время, Каратаева указала, что сейчас в связи с естественным ростом казахоязычного населения и изменениями в жизненных стратегиях "имеет смысл пересмотреть подходы к формированию аргументов, способных повысить заинтересованность молодого поколения в овладении русским языком".









Тему функциональности языка продолжил заместитель главного редактора журнала «Центр Азии» Евгений Пастухов. Он отметил, что «язык, как любое средство, должен быть удобным в использовании, а его использование должно быть выгодным».





"Мы любим вспоминать слова Абая о том, что казах должен знать русский язык. Абай был прав, потому что в то время и в тех обстоятельствах казах, овладев русским, открывал для себя весь мир", - указал Пастухов.





Однако в текущей ситуации, по его мнению, все не так однозначно. "Непонятно, какой будет судьба русского языка в Казахстане в средне и долгосрочной перспективе. Если он окажется востребован, значит, будет существовать", - подчеркнул Евгений Пастухов. Эксперт привел пример Индии, где английский язык до сих пор существует в качестве государственного наравне с хинди и 20 других официальными языками, а также пример Алжира.





"Арабские националисты в Алжире хотели полностью отказаться от французского языка. Прошли десятки лет, население страны превышает 30 млн и французским языком владеют 20% населения, объясниться на нем могут 75%. На французском выходят государственные и частные газеты, существуют теле и радиоканалы. Французский язык дает возможности алжирцам и обеспечивает их конкурентное преимущество, - рассказал спикер. - Если бы русский язык по-прежнему связывался с преимуществами и возможностями, он был бы популярен среди казахстанцев. Сейчас популярным становится английский. Например, на нем больше качественной научной информации. Главный вопрос – это появление качественного контента. На каком языке он появляется, тот и становится более востребованным. Как в бизнесе", - подытожил Пастухов.









О востребованности языка в современном мире говорит доля его присутствия в Интернете, считает писатель и журналист Дмитрий Шишкин. Он указал, что "развивается язык тот, на котором создаются сайты, статьи в Википедии. По количеству статей в Википедии русский язык находится на седьмом месте. Это сопоставимо с сегментом французским или нидерландским. По использованию языков, русский в мире на 8 месте, используется в 16 странах, 166 млн говорит на нем. Это показатели востребованности языка".





Среди факторов, снижающих перспективы использования русского языка в Казахстане, Дмитрий Шишкин указал отсутствие поддержки русского языка со стороны России и заметное сокращение часов на изучение русского языка и русской литературы в школах.





"Все отмечают высокое качество русского языка в Казахстане. В ближайшие 10-15 лет мы можем потерять его качество, потому что вырастет то поколение, которое училось по программе сокращенных часов, которым не помогает никто, они растут в интернете на новоязе, надеясь на автокоррекцию", - отметил журналист.







