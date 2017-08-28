Алматинские СпецЦОНы будут открыты 15 часов в сутки

Специальная мониторинговая группа выяснила, что Центры принимают 3,5 тысячи посетителей в будни, 5,5 тысяч в субботу и понедельник. В качестве решения комиссия предложила внедрить семидневный рабочий график и увеличить время обслуживания с 12 до 15 часов в сутки, сообщает 24.kz

Прозвучало также предложение создать единую электронную очередь на изготовление и выдачу документов, хотя время ожидания в СпецЦОНах заметно сократилось до 10-20 минут, отмечают члены мониторинговой группы.

Айгуль Байханова, руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции по г. Алматы:

- Исключен прямой контакт граждан с сотрудниками ДВД, обеспечена прозрачность кабинетов всех без исключения сотрудников СпецЦОНов, исключено нахождение на территории СпецЦОНа лиц, предлагающих услуги страхования и техосмотра. За последние полтора месяца на них оформлено 38 протоколов по статье 449 на общую сумму 216 тысяч тенге.