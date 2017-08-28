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Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США

28 августа 2017, 11:28

В МИД страны подчеркнули, что такая позиция отвечает принципу суверенности и национального достоинства Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4511268

Правительство Мексики не собирается финансировать строительство стены на границе с США, как предлагает американский президент Дональд Трамп. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте МИД страны, передает ТАСС.

"Как всегда подчеркивало правительство Мексики, наша страна ни при каких обстоятельствах не будет платить за строительство стены или другого физического барьера на территории США вдоль мексиканской границы. Такая позиция - не стратегия Мексики по переговорам, она отвечает принципу суверенности и национального достоинства", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье Трамп назвал Мексику страной с "одним из самых высоких уровней преступности" и вновь напомнил о необходимости возведения стены.

Постройка барьера на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о создании стены подписан Трампом еще 25 января, ее протяженность должна составить более 3 тыс. км. Американский лидер неоднократно заявлял, что за сооружение стены должен заплатит Мехико. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в свою очередь указывал, что его страна не станет финансировать возведение барьера.

Фото © AP Photo/Elliot Spagat

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