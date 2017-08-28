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Тенге слегка укрепился

28 августа 2017, 11:28

Объем торгов составил 32 450 тыс. долларов.

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 332,49 тенге за доллар (-0,36 тенге), сообщает Zakon.kz.

Первая сделка прошла по цене 332,99 тенге и стала максимальной. Минимальная цена достигла 332 тенге.

Объем торгов составил 32 450 тыс. долларов (+8 000 тыс. USD).

Напомним, по итогам предыдущей дневной сессии 25 августа стоимость одного доллара составляла 333 тенге.

По данным Kurs.kz, курс нацвалюты в обменниках составил 332,5-333,5 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.50 по времени Астаны составила 52,54 доллара за баррель.


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