Около 35 тысяч абитуриентов в РК получили образовательные гранты

Республиканская конкурсная комиссия по присуждению образовательных грантов, в состав которой входили представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», Ассоциации высших учебных заведений, профессионального союза работников, ректора высших учебных заведений, завершила свою работу.

По итогам работы Комиссии присуждены 34 907 образовательных грантов для получения высшего образования, включая резерв. По медицинским специальностям всего было выделено 3794 грантов.

В том числе обладателям нагрудного знака «Алтын белгі» - 4664, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 551, гражданам из числа инвалидов - 367, лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны - 42 и т.д. Также впервые присуждены 642 образовательных гранта для подготовки будущих учителей на английском языке по физике, химии, биологии и информатике.

Образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на едином национальном тестировании или комплексном тестировании по избранным специальностям, с учетом льготных категорий, установленных законодательством.

В настоящее время все свидетельства о присуждении образовательных грантов находятся в приемных комиссиях вузов, включая медицинские специальности.

Министерством здравоохранения РК предпринимаются все необходимые меры для создания оптимальных условий для полноценной учебы и соблюдения прав на получение высшего образования обладателей грантов, в том числе по дополнительно выделенным грантам на медицинские специальности.

Кроме того, в этом году впервые присуждены образовательные гранты для получения высшего образования за счет местного бюджета. Так, акиматами Атырауской области присуждены 222 образовательных гранта, Восточно-Казахстанской - 200, Кызылординской - 150, Акмолинской - 100, Алматинской - 100.

Зачисление поступающих в высшие учебные заведения, как на основе образовательного гранта, так и на платной основе, проводится приемными комиссиями вузов до 28 августа текущего года.