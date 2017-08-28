В Кении ввели штрафы и тюремные сроки за использование пластиковых пакетов
28 августа 2017, 11:32
По мнению правительства, столь жёсткие и радикальные меры помогут защите окружающей среды.
В Кении вступил в силу запрет на пластиковые пакеты. Как сообщает телеканал Би-би-си, изготовление, приобретение и использование грозит провинившемуся штрафом до 38 000 долларов или тюремным заключением на срок до четырёх лет, передает Life.ru.
По мнению правительства, столь жёсткие и радикальные меры помогут защите окружающей среды. Производители, в свою очередь, считают, что запрет на производство оставит без работы около 80 тысяч человек. Однако попытка через суд добиться отмены решения властей результата не дала.
Ежегодно кенийцы использовали около 24 миллионов пластиковых пакетов. При этом большинство жителей страны поддерживает решение правительства, хотя и понимает, что теперь придётся как-то перестраивать свой быт по новым правилам. Исключение сделано лишь для производителей, которые используют полиэтилен для упаковки продуктов.
Отметим, что ранее ряд других африканских стран, включая Южную Африку, Руанду и Эритрею, объявил пластиковые пакеты вне закона.
Кирилл Бондарь
Фото: © REUTERS/Petr Josek
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