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МИД РК: Среди пострадавших из-за урагана "Харви" казахстанцев нет

28 августа 2017, 11:36

Отмечается, что в зоне действия чрезвычайной ситуации может находиться несколько сотен казахстанцев.

Казахстанские дипломаты в США поддерживают тесные контакты с активистами казахской диаспоры, проживающими в регионе. Об этом в Facebook сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, передает Zakon.kz.

"Распространена информация с контактными данными консула Казахстана в Вашингтоне и номером телефона "горячей линии" для связи в случае необходимости. По сведениям официальных лиц среди пострадавших граждан Казахстана к этому часу не зафиксировано", - сообщил Жайнаков.

Отмечается, что в данный момент в зоне действия чрезвычайной ситуации может находиться несколько сотен казахстанцев.

Напомним, ураган "Харви" обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. По имеющимся данным, от урагана погибли три человека, более десяти пострадали, почти 350 тысяч жителей Техаса остались без электричества. Власти считают, что восстанавливать разрушенные стихией города придется годы. В субботу ураган ослаб до уровня тропического шторма, максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет более 60 километров в час. "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению Нового Орлеана.

Фото: Reuters/ Adrees Latif.

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