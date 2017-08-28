Назначен руководитель Мангистауского департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции

Руководителем департамента по Мангистауской области назначена Нургуль Жанназарова.

Как сообщается на сайте kyzmet.gov.kz, Жанназарова Нургуль Алмасовна начала свой трудовой путь в 1998 году учителем средней школы №3 города Эмба Мугалжарского района, работала в средствах массовой информации Актюбинской области.

Деятельность на государственной службе начала с 2003 года с должности главного специалиста аппарата акима Актюбинской области, работала в управлении Агентства по делам госслужбы по Актюбинской области, с 2012 года занимала различные руководящие должности в Агентстве по управлению земельными ресурсами, в Министерстве регионального развития и Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Гульмира Садырова