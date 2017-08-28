Закредитованность наемных работников за июнь 2017 года

Рынок труда реанимировал сектор потребительского кредитования. За второй квартал количество наемных работников (потенциальных клиентов по беззалоговым кредитам) увеличилось на 27 тысяч, объем потребительских займов на 135 миллиардов тенге

После 17 месяцев стагнации рынок потребительских кредитов имеет большой потенциал для долгосрочного роста.

Основные факторы роста. 1) Сравнительно низкая база закредитованности. В июле 2017 года средний займ на одного наемного работника составил всего 2,8 среднемесячных оклада. При условии получения беззалогового кредита без комиссий в БВУ сроком на 4 года и средней эффективной ставкой от 30,2%, ежемесячные расходы на покрытие долга составляют всего 8% от зарплаты.

На пике второго цикла роста потребительских кредитов, январь 2014 года, средний займ на одного наемного работника весил 3,6 месячных оклада, а исторический пик закредитованности зафиксирован в сентябре 2007 года - 4,5 месячных оклада.

2) Второй фактор роста. Численность наемных работников в Казахстане за год, к концу июня 2017 года выросла на 76,0 тыс. или 1,2% и составила 6,38 млн человек. Годом ранее численность наемных работников увеличилась лишь на 42,0 тыс. человек (0,7%).

Среднемесячная заработная плата по Казахстану за последний год выросла на 4,4%, со 143,6 тыс. тг до 150,0 тыс. тенге.

Увеличивающийся рынок труда позволит банкам привлечь потенциальных клиентов со стабильной заработной платой, что является основным фактором при выдаче кредита.

Растет конкуренция среди БВУ за увеличение своей клиентской базы за счет растущего числа наемных работников.

Одним из таких продуктов являются беззалоговые кредиты, которые выдают 19 из 33 БВУ, где не требуется обеспечение и необходима только стабильная заработная плата. Заем без комиссий из них предлагают 14 банков (за исключением зарплатных проектов и для пенсионеров).

Основным критерием выбора экспресс-кредита без комиссий является эффективная ставка.

Минимальная эффективная ставка в среднем в сегменте - от 30,2%, наименьшую минимальную эффективную ставку предлагает АТФБанк - от 17,2%, следом идет ForteBank - от 23,1%, замыкает топ-3 Альфа-Банк - от 24,7%.

Максимальный срок в сегменте - до 60 мес, его предлагают 6 БВУ (АТФБанк, Нурбанк, ВТБ, Tengri, Kassa Nova и Forte). Самый популярный максимальный срок - до 48 мес., у 8 БВУ (включая Altyn Bank - до 47 мес.).

Максимальная сумма займа - до 5 млн тг, она же и самая популярная в сегменте - 9 БВУ.